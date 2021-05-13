Співак Іван Наві, з яким сталася НП під час зйомок шоу "Майстер Шеф", звернувся до шанувальників

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку артиста в Instagram. Співакові довелося перенести термінову операцію. І тепер він опублікував фото, на яких показав, як виглядає зараз.

Нещодавно Іван Наві став учасником кулінарного шоу "Майстер Шеф", проте просто зі зйомок він потрапив до лікарні. Співак відчув себе дуже погано, і в якийсь момент вже насилу стояв на ногах, проте все одно сподівався, що «саме пройде». Добре, що лікар на знімальному майданчику наполіг, щоб він звернувся до лікарні.

"Лікар-хірург після операції сказав, що апендикс міг розірватися в будь - який момент, а операція була набагато складніше, ніж планували», - розповідав артист.

Все пройшло добре і артист вже повернувся до активного повноцінного життя.

Іван Наві був номінований на престижну українську премію YUNA-2021. Церемонія відбулася 12 травня в столичному Палаці "Україна".

Перед початком Наві розповів, що його композиція «Холодна ніч» була номінована в категорії «кращий хіт».

"Хворієте?» - звернувся Нави до шанувальниками.

"Кращий", "вболіваємо", "Який красунчик", "Милашка", "Удачі!", "вітаю", - написали фоловери співака в коментарях.

Однак, перемогу в категорії отримав колектив TVORCHI з піснею Bonfire.

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