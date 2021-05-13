Тіна Кароль не прийшла на церемонію, де стала переможницею відразу в декількох номінаціях
У ніч з 12 на 13 травня в Києві пройшла церемонія нагородження музичної премії Yuna. Вперше за багато років Тіна Кароль стала володарем нагород - за внесок у розвиток музичної індустрії, а також премії за Кращий дует і кращий саунд-трек до фільму за пісню Вільна з групою The Hardkiss.
На церемонії артистка не була присутня, так як полетіла на Відпочинок з сином Венею. Тому запис з врученням статуетки була зроблена з артисткою заздалегідь.
Кароль опублікувала у своєму Instgaram відеозвернення, в якому подякувала за нагороду і підтримку.
«У таку урочисту хвилину я дуже вдячна отримати цю нагороду. Навіть не очікувала! Багато років я була відсутня в номінаціях премії YUNA і завжди задавалася питанням-мене до чогось готують, або я поза номінаціями. Існує багато номінацій на премію Yuna, проте "за внесок у розвиток музичної індустрії" - тільки одна, і вона тепер в зараз в її руках, - прокоментувала нагородження артистка.
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В Instagram-сторіс на своїй сторінці співачка опублікувала відео, як вона з сином готувалася до першого глибокого занурення в океан.
«Ми присвячуємо свій стрибок глибокодайвінгу преміям Yuna. Ми готові до подвигу подяки", - підписала сторіс Кароль.
Для Кароль це шоста статуетка YUNA. Попередні три вона отримала в номінаціях" Співачка року " в 2014, 2015 і 2018 роках. Артистка також нагадала, що це її друга подібна премія: у 2018-му році вона отримала аналогічну нагороду від каналу "М1".
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