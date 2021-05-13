Популярний український співак, екс-соліст гурту "Время и Стекло" Позитив зробив собі нове татуювання на руці

Як передає Politeka.net, фото і відео з тату-салону артист публікував у себе в мережі. Пізніше пабліки про зірок влаштували опитування серед шанувальників його творчості, запитавши, чи подобається їм малюнок.

"Позитив зробив нове татуювання. Співак @positiff набив черговий натільний малюнок, і на цей раз він пов'язаний з музикою. А вам подобається?",- запитали в Instagram програми "Зірковий шлях".

У коментарях шанувальники стали обговорювати тату репера. Багатьом здалося, що чоловік на малюнку схожий на Потапа або Влада Яму. Деякі висміяли тату співака.

"Головне, щоб йому подобалося)", «Крута татуха», «маячня», «Влада Яму!", "То що Потап?", "Потапа вже увічнив у себе на тілі. Ця фізія лиса вже скрізь", - пишуть користувачі Мережі.

Крім цього, шанувальники розкритикували артиста за те, що він, на відміну від Дорофєєвої, не поспішає починати сольну кар'єру.

"Краще б він нові пісні випускав, ніж татуювання робив, нікого не хочу образити, але в порівнянні з Дорофєєвою, яка в цьому році міні-альбом випустила і в тур їде. А Позитив нічого не робить, він такими темпами втратить всіх прихильників", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Позитив з "Время и Стекло" після розлучення показав своїх головних жінок: "це наймиліша...".

Як повідомляла Politeka, екс-дружину Позитива після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "бути такою, яка є".

Також Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч:"Кайфові".