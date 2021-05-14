Зірка "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, як студія пережила відхід їхнього лідера Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, про це 44-річна зірка повідала на одному заході в Києві.

За словами Кравець, для "Кварталу 95" це був непростий період.

"Був Рульовий корабля. Було зрозуміло, хто стоїть біля штурвала. Якийсь час ми трохи ... Ну, нам потрібен був час прийти в себе, тому що ми не розуміли, як тепер все це буде працювати», - зізналася артистка.

Як відомо, обов'язки Зеленського як ведучого і художнього керівника проектів між собою розділили інші актори "студії "Квартал 95".

Ключові шоу" Вечірній квартал "і" Ліга сміху "замість Зеленського тепер веде його колега – актор "студії" Квартал 95 " Євген Кошовий. Постановкою номерів "Вечірнього Кварталу" тепер також займається Євген Кошовий разом з ще одним актором і автором студії – Олександром Пікаловим.

Пікалов також став художнім керівником шоу "Жіночий квартал", який вела актриса Олена Кравець. Нещодавно вона заявила, що покидає проект.

У проекті "Вечірній квартал" додалося кілька акторів – Ігор Ласточкін і Юрій Ткач.

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