Зірки "Квартал 95" Степан Казанін і Олександр Пікалов працюють з командою студії фактично з дня її заснування

Як передає Politeka.net, Студія "Квартал 95" була заснована в 2002 році. Її кістяком стала команда КВК "95-й квартал", до якої приєдналися окремі КВНщики з інших команд. Протягом свого існування студія займається виробництвом розважальних програм і шоу, зйомкою фільмів і серіалів, а також іншою творчою діяльністю.

На офіційній сторінці колективу в Instagram вирішили згадати, як виглядали двоє зірок «Квартал 95» на початку своєї кар'єри. На архівному знімку засвітилися Степан Казанін і Олександр Пікалов, які давали інтерв'ю на радіо.

"Хто вгадає, який це рік?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали вгадувати, в якому ж році був зроблений знімок.

"2001 - 2002. Років 20 тому", "ще хлопчики", "молоді, зелені", "рік, коли Зеленський був з посмішкою", "А Степан що вампір? Чому він не старіє з роками", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Степан Казанін родом з Росії. У "Квартал 95" він потрапив разом з автором студії, "Тамбовським вовком" Валерієм Жидковим.

Нагадаємо, що на сина Казаніна з "Квартал 95" накинувся величезний пес, момент потрапив на відео:"навіть не віриться...".

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки:"Салом заросли".

Також Politeka писала, що Казанін з "Квартал 95" показав, що робив з Андрієм Данилком в Туреччині:"Тусили і бабусі, і Сердючки".