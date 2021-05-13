Церемонія нагородження премії YUNA-2021 запам'ятається неймовірно зворушливим моментом

Таким стало нагородження співака Артема Пивоварова в номінації"Краща пісня".

Артем Пивоваров розплакався, отримуючи свою першу нагороду YUNA як автор кращої пісні "Дежавю". Артист згадав про дідуся, якого немає в живих.

Пивоваров також закликав артистів не піддаватися впливу Тіктока з його 15-секундними роликами і продовжувати записувати музику альбомами.

Зазначимо, виступ артиста викликав справжній фурор. Його вітають з перемогою і пророкують отримання статуетки «Співак року».

"Красунчик! Розірвав сцену! Раніше такі шоу тільки Монатік міг влаштувати", "Шикарно! Пивоварів як завжди на висоті. Єдиний виконавець, який підготувався до Юни», " шалено пишаємося ! Заслужив!", "Яскравий, харизматичний, цілеспрямований і дуже талановитий Артем! Від душі радію за нього😉 👍гідна перемога", «дуже крутий 😍 наступного року статуетка "Співак року" однозначно буде Артема", "кращий за сьогодні! А головне нарешті отримав статуетку. Хоча він заслужив " Співак року»", - пишуть в мережі.

Відзначимо, Пивоваров також був номінований в категоріях "Кращий виконавець" і "Альбом року". Однак нагороду тут отримали MONATIK і TVORCHI з альбомом "13 Waves".

Артему Пивоварову 29 років. Співак у стилі нью-вейв, поп, музикант, автор пісень, саунд-продюсер. У нього немає музичної освіти, Пивоваров закінчив Національну академію міського господарства в Харкові, де захистив диплом бакалавра з екології. У 2017 році переїхав з Харкова до Києва.

Нагадаємо, Тіна Кароль не з'явилася на церемонію YUNA, зробивши заяву: "завжди задавалася питанням..."

Як повідомляла Politeka, українському співакові зробили операцію після зйомок в "Майстер Шеф", що з ним зараз: "удачі!"

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка підкорила образом у червоній сукні з незвичайною спідницею: "неможливо відірватися"