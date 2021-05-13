Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина прийшла на церемонію вручення музичної премії YUNA в блискучій обтягуючій сукні
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала серію фото з премії. Як відомо, Монатік знову став одним з головних тріумфаторів премії, зібравши масу нагород. Другий рік поспіль артист був визнаний кращим виконавцем в Україні. На одному з фото вся команда Монатіка, включаючи дружину, вийшла на сцену. Ірина змогла козирнути своєю фігуркою в ефектній сукні.
"Який же хвилюючий видався вчора вечір. Дякую коханому @monatik_official - найкращому Артисту, Креатору і найважливіше, істинній людині, за все, що він робить для музичної та культурної індустрії нашого століття і на всі віки!",- зазначила Ірина.
Крім цього, вона привітала артистку Ліду Лі, яку вони з чоловіком продюсують, з отриманням нагороди «Відкриття року».
"Двічі відкриттям неможливо стати! Все в твоїх руках. Дерзай і все обов'язково вийде!",- підкреслила жінка.
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У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Гордість", "Шикарна", "Кращий артист! І найкраща команда", "прекрасні! Улюблені! Завжди радію вашим успіхам! Вітаю", "Кращі і гідні. Любимо, захоплюємося", "красива сильно", "Ірочка, ви просто лялечка", "Ви неймовірна, надихаєте і заряджаєте енергією все навколо", - пишуть користувачі Мережі.
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