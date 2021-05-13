Відомий український шоумен і ведучий шоу "Голос країни" Слава Дьомін розповів про те, як йому вдалося радикально схуднути

Цьому ведучий присвятив новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Дьомін зізнався, що за останній час значно схуд. За словами ведучого, секрет криється в установці брекетів.

"Ніколи б не подумав, що брекети настільки підуть на користь. Мало того, що зуби болять від брекетів, так ще й нормально не спалиш ковбаси і сухариків. Піду з горя з'їм салат з блендера. Зараз Вага 88 кг. але хочеться 86. Скоро підтягнуть дугу в брекетах і знову буду пити тільки йогурти", - написав Дьомін.

Він зазначив, що таким чином схуд вже на 8 кілограмів.

Крім того, ведучий помітив ще два незвичайних ефекту від носіння брекетів – «сохнуть губи і незручно цілуватися».

На доказ своїх слів про схуднення Дьомін продемонстрував власне фото. На знімку можна помітити, що обличчя ведучого дійсно виглядає худіше.

Шанувальники тут же відреагували на його пост.

"А очі голодні", "друже, поправляйся знову, ти так доросліше виглядаєш", "одні плюси))) і зуби рівні і тіло струнке", "хочеться погодувати", "нічого, як знімуть брекети, життя налагодиться і буде і ковбаска, і сухарики", - пишуть люди.

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