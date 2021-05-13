Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, поділилася сімейними кадрами

Артистка вже багато років на сцені, і за цей час заробила багато премій, пише Politeka.net. Крім того, вона щаслива дружина і мама.

Артистка довго не могла завагітніти, але, на щастя, їй це вдалося. У вересні 2013 року Камалія народила двійнят, Арабеллу і Мірабеллу.

Зірка часто ділиться у своєму Instagram сімейними знімками, цього разу красуня розмістила кілька фото, де вона позувала в розкішній білій сукні зі своїми ошатними чоловіком і доньками. У таких образах сім'я прийшла на вручення музичної премії YUNA.

"Ось і прогриміла Х церемонія нагородження національної музичної премії @yunaawards. Емоції переповнюють! Як же приємно було зустрітися з колегами по цеху, вийти на улюблену, шикарну сцену, відчути глядача! Дякую кожному, хто доторкнувся до створення церемонії, артистам, які чудово підготувалися в рамках карантину, журналістам, глядачам, які попри переноси премії через пандемію не здали квитки і прийшли побачитися з улюбленими артистами! Дякую моїй команді за створення номера на пісню "Кофе"! Скоро закидаю вас фотографіями😉", - написала Камалія.

За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Захоплення👏 👏 🔥 🔥❤️ ❤ ️Чарівні!!!!💝 💝 💝 💝Камалія, ваша сім'я - неймовірно красива!!😍 😍 😍 😍 ", "Ви дуже красиві!🥰❤️ Образ у Вас приголомшливий!🥰", "Шикарно виглядаєте. 🔥 🔥 🔥 Дуже красива сім'я. 👏❤️".

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