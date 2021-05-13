Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як можна зіпсувати будь-який кадр
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка завжди не проти посміятися над собою. Так як вона є провідною актрисою в комедійному шоу, в житті вона теж нерідко жартує над собою і оточуючими.
Цього разу актриса вирішила показати шанувальникам, як за секунду можна перетворитися з красуні в не найсимпатичнішу дівчину. У випадку з Булітко все вирішував ракурс, з якого вона себе фотографувала.
"Ми можемо бути різними))", - підписала відео зірка.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Оля Полякова з 16-річною дочкою в купальниках пересварила українців: "Це перебір"
Адель Асанті, яка достроково залишила "Холостяк", бореться з наслідками хвороби: "Лікар сказав…"
"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
"Уже тиждень над Україною літають": незвичайне явище в нічному небі потрапило на відео
Шанувальники не змогли залишити коментарі до її мініатюри, так як в сторіс відсутня така можливість.
Раніше ми писали, що Вікторія Булітко замоталася в чорну тканину, надавши їй обриси загадкового балахона. На голову актриса пов'язала імпровізований чорний тюрбан з рушників. Своїм незвичайним образом актриса вирішила надихнути своїх фанатів на роздуми.
"Що б ви подумали при вигляді людини в такому вбранні?",- запитала зірка у шанувальників.
Відзначимо, що Вікторія Булітко стала частиною «Дизель шоу» в 2015 році. Вона також взяла участь в одному з сезонів шоу "Танці з зірками".
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" в одному рушнику влаштувала танці з подругою і осоромилася:"чоловік прийшов".
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" у весільній сукні засипали привітаннями: "Яка ж гарненька".
Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" з розкритим ротом показала, як отримує задоволення:"безсоромна".