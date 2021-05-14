Внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса з "Танців з зірками" Ганна, яка живе в Італії, вразила підкачаною фігурою

Як передає Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик, яка є онукою Чапкіса, з 13 років живе в Італії. Там жінці вдалося побудувати успішну кар'єру актриси. Сьогодні на її Instagram підписано понад 500 тис. осіб.

На свіжих фото красуня постала в ефектному спортивному костюмі. Дівчина вирушила на тенісний корт, надівши коротеньку спідницю і топ. Наряд вигідно підкреслив підтягнуту фігуру Сафрончик, яка в свої 40 років виглядає просто чудово. Судячи з вигляду дівчини, вона займається спортом і дотримується дієти. Втім, можливо, їй просто пощастило з генами.

"Подаю в моїй новій спідниці", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Не вірю, що тобі 40", "Ви чудова", "виглядає приголомшливо, дівчина", "завжди підтримуй форму", "Така сонячна!", "Яка фігурка", "яскравіше сонця", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анна Сафрончик поділилася фото, на якому вона позувала в бікіні на ниточках. Актриса стояла спиною до камери, повернувши до об'єктива голову. Знімок був зроблений в чорно-білих кольорах, що додало образу особливого шарму.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" похвалилася фігурою під час фотосесії в ліжку: "Що може бути краще...".

Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

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