Відомий український телеведучий і шоумен, чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов вразив незвичайним фото

Як передає Politeka.net, після повернення з відпочинку в Туреччині артист відразу ж приступив до роботи. На свіжому фото в Instagram він засвітився на кіностудії. Телеведучий був одягнений в спортивні штани і класичний жакет. Його обличчя прикривали сонцезахисні окуляри, які, втім, не змогли приховати засмагу чоловіка.

На фото Горбунов стояв поруч з новим "другом " – роботом, зробленим із заліза. Він сперся на статую і впевнено дивився вдалину.

"Залізні люди", - підписав фото Горбунов.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Юра красунчик! Стильний і модний!", "А вам пасує!", "Так і не скажеш, що Юрі 50 років", «засмаглий і щасливий», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Горбунов дуже любить стильно одягатися. Як розповідав він в одному з інтерв'ю, своєму гардеробу він приділяє пильну увагу.

Раніше ми писали, що Горбунов похвалився сімейним фото з відпочинку в Туреччині. Шоумен разом з вагітною дружиною і 4-річним сином Іваном провели незабутній час на теплому курорті. На одному зі знімків Горбунов показав ніжні обійми з Осадчою на яхті.

Нагадаємо, що Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов показав ще одне досягнення в шлюбі з Осадчою: "тепер маєш корону".

Також Politeka писала, що Горубнов засвітив вагітну Осадчу, схвилювавши шанувальників: "у вас точно буде дівчинка!".