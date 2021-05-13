Зірка "Квартал 95", український актор Євген Кошовий вразив своїми вокальними даними
Як передає Politeka.net, актор прийшов у гості на радіо "Люкс ФМ", де відомий ведучий Слава Дьомін придумав йому незвичайне завдання. У прямому ефірі Кошового змусили виконати знайому пісню на нову мелодію. Відео Дьомін опублікував у себе в Instagram.
"Як Євген Кошовий співав пісню Вечірнього Кварталу на мелодію переможця Євробачення 2017", - підписав відео Слава Дьомін.
«Ми з Євгеном Кошовим готуємося до Євробачення. Як вам спів? Пропоную Жеку в наступному році відправити на Євробачення», - додав Дьомін в наступних відео.
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Як відомо, всі артисти Студії "Квартал 95" є універсальними солдатами. За десятиліття роботи на сцені вони можуть не тільки пародіювати відомих людей, але також співати і танцювати.
Раніше ми писали, що Євген Кошовий поділився своїм дитячим фото. Актор показав, як він виглядав до того, як вся країна стала сприймати його тільки як «лисого з кварталу». Варто відзначити, що мало хто бачив Кошового з волоссям. Тільки якщо це не перука для чергового номера "Вечірнього Кварталу". На архівному фото актор виглядав дуже мило.
Нагадаємо, що Кошовий з "Квартал 95", полетівши з дружиною до Туреччини, емоційно звернувся до українців: "я дуже сподіваюся, ми...".
Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки:"Салом заросли".
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" влаштував вдома справжні бої, дружина все зняла на камеру:"Брейк".