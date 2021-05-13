Відома українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про те, що думає про фемінізм і таланти, які варто розвивати жінкам

Зірка поділилася в Instagram новим постом, в якому розповіла шанувальникам про свої погляди, повідомляє Politeka.net.

Так, в новому пості Могилевська зазначила, що останні тисячоліття світом правили чоловіки, а жінкам вдалося домогтися умовного рівноправності лише на початку минулого століття.

"Але цікаво, що, домагаючись рівності, жінки замість того, щоб розкрити і проявити силу, цінність і незамінність своїх природних якостей, зробили це за чоловічим принципом, домагаючись чисто чоловічих цінностей, благ і привілеїв ... жінки стали змагатися з чоловіками в тому, як бути чоловіком!!! Це свідомо провальний проект. Жінка завжди буде недочоловіком, і це принесе гіркоту і розчарування в кінці кінців", - впевнена співачка.

Вона додала, що і сама все життя працювала над реалізацією своїх талантів замість того, щоб розвивати "свій головний і перший талант — бути Жінкою". На закінчення поста Могилевська додала, що вважає саме розвиток цього "таланту" головним і найкориснішим.

Цей пост співачка проілюструвала власним фото, зробленим на набережній. На ньому вона позує в джинсах, чорній футболці і стильному шкіряному пальто.

Шанувальники знаменитості тут же відреагували на її пост. При цьому, погодилися з ним не всі.

"Будувати кар'єру, керувати, носити штани, курити і брудно лаятися - це про чоловіків. Напишіть же перелік жіночих занять. Народжувати, носить спідниці, нігті фарбувати я не знаю. З тексту зовсім не зрозуміло куди бігти людям з вагіною, щоб все правильно", "Красива жінка", "абсолютно нова, не впізнати, з роками ви тільки гарнішає", "Наташа, шикардосна!",- пишуть люди.

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