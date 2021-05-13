Молода українська співачка Мішель Андраде показала новий загадковий образ напередодні виходу нової версії своєї пісні

Як повідомляє Politeka.net, співачка болівійського походження і підопічна Потапа Мішель Андраде поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому зірка розповіла про майбутню прем'єру.

"Вже завтра ви почуєте, як Échale звучить українською! Коли ми випускали українську пісню» Не знаю", не очікували, що вона стане одним з найбільш ротованих хітів! Сподіваюся, що Échale стане хітом вашого літа!",- написала Андраде.

Цей пост вона супроводила своїм новим фото. На ньому дівчина позує в зухвалому образі. Мішель напівлежить на підлозі в затемненій кімнаті, де на неї падають лише окремі промені світла, а більша частина обличчя і тіла закриті тінями.

З одягу на співачці можна розглянути лише Темний ліф, рукавички і черевики. Волосся Андраде зібране у високий хвіст, а її образ доповнюють великі сережки у вигляді кілець.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Ми в це віримо!", "Красуня просто", "я люблю українську Мішельку, вона для мене немов добряче поперчена галушечка", "Wow дитинко», "яка ж красива дуже тебе люблю", - пишуть люди.

Нагадаємо, моложаву маму підопічної Потапа Мішель Андраде сплутали з голлівудською зіркою: "Актриса з Рівердейла".

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде заінтригувала словами після несподіваного зникнення: "Занурилася з головою в...".

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде несподівано похвалилася колечком: фото краси.