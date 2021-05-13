Співачка і дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова відверто розповіла про своє ставлення до інтимних питань
Знаменитість відповіла на критику недоброзичливців у новому пості на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Так, у новому пості Горбачова відреагувала на критику свого вебінару, присвяченого інтимним питанням, який вона анонсувала раніше.
"Для тих, хто не бачить різниці між сексом і сексуальною енергією, відповім: "Так, я і правда стурбована". Не тією частиною життя, в якій ви так закріпачені, що зводите її до банальності. А ось тією частиною життєвої енергії, яка дає СИЛУ буквально на все, - так, стурбована, і сильно. Чого і вам бажаю", - відверто написала Ольга.
Цей пост вона вирішила проілюструвати яскравою фотографією зі свого відпочинку. На знімку співачка сидить в купальнику-бікіні і капелюсі на тлі зелені і червоних квітів. Волосся Ольги розпущене, а на її губах можна помітити легку посмішку.
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Підписники тут же відреагували на новий пост знаменитості.
"Шикарна", "обожнюю", "Ну шикарні ноги, Ольга", "це дуже прекрасно!", "Розумничка, Тримайся своїх планів, головне щоб пости були не заради піарів", - пишуть люди.
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