"Чого і вам бажаю"

Співачка і дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова відверто розповіла про своє ставлення до інтимних питань

Знаменитість відповіла на критику недоброзичливців у новому пості на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, у новому пості Горбачова відреагувала на критику свого вебінару, присвяченого інтимним питанням, який вона анонсувала раніше.

"Для тих, хто не бачить різниці між сексом і сексуальною енергією, відповім: "Так, я і правда стурбована". Не тією частиною життя, в якій ви так закріпачені, що зводите її до банальності. А ось тією частиною життєвої енергії, яка дає СИЛУ буквально на все, - так, стурбована, і сильно. Чого і вам бажаю", - відверто написала Ольга.

Цей пост вона вирішила проілюструвати яскравою фотографією зі свого відпочинку. На знімку співачка сидить в купальнику-бікіні і капелюсі на тлі зелені і червоних квітів. Волосся Ольги розпущене, а на її губах можна помітити легку посмішку.

Підписники тут же відреагували на новий пост знаменитості.

"Шикарна", "обожнюю", "Ну шикарні ноги, Ольга", "це дуже прекрасно!", "Розумничка, Тримайся своїх планів, головне щоб пости були не заради піарів", - пишуть люди.

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