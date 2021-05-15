Артисти Slavia та Дзідзьо вирішили розлучитися після 20 років відносин, 8 з яких прожили в шлюбі

Їх розлучення вже охрестили в Мережі найскандальнішим в цьому році. Ярослава (справжнє ім'я Slavia) вирішила розповісти правду про причини свого відходу від чоловіка. Дівчина дала інтерв'ю Славі Дьоміну в його програмі "Слава+", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка зізналася, що відчувала себе нещасною поруч із Дзідзьо (Михайлом Хомою): "Я дівчина з перцем! Я ніколи не була домогосподаркою... Останнім часом я була нещаслива, тому що я розчинялася в людині і втрачала себе".

За словами Ярослави, її чоловік дуже сильно змінився:

"Дзідзьо і молода дружина - це якийсь дисонанс. Це не мій Михайло, я любила іншого Михайла. Не страшно нікого втратити, найстрашніше - втратити себе".

Як би там не було, але в планах у дівчини немає місця стражданням. У своїх "сторіз" в Instagram Ярослава розповіла, що робитиме далі.

"Я повернулася з Одеси, я в робочому графіку, хоча деяким може здатися, що я відпочиваю, але це не так. У мене записи пісень, зйомки, проби на фільм...", - поділилася вона.

Раніше в інтерв'ю "Еспресо.Захід" Slavia розповідала, що у неї на підході пісня про почуття до Дзідзьо:

"Це дуже особиста пісня. Я її написала напередодні мого дня народження. Ми зібралися на пізній обід, зачитала за столом цей вірш і Михайлу дуже сподобалися слова. Так що йде серйозна робота над цією піснею. У планах також зняти кліп. Дуже багато різних ідей і багато енергії, сублімую в творчість".

Нагадаємо, що Slavia проговорилася, що розлучення з Дзідзьо може не відбутися: "Ого, ти здивувала".

Як повідомляла Politeka, названа причина розпався шлюбу Дзідзьо зі співачкою Slavia, нові одкровення: "ти вже не мій".