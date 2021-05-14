Відома телеведуча Леся Нікітюк порадувала численних шанувальників

33-річна ведуча опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram в розділі сторіз, на яких похвалилася, хто допомагає їй привести в порядок квартиру, передає Politeka.net.

Так, Нікітюк показала, що у її квартирі прибирають люди з клінінгової компанії і зробила комплімент їх якості прибирання.

"Повний апгрейд. Тепер порядок. Людочка, ви прибирайте-прибирайте, я не буду заважати, хочу показати людям, що дуже хороший сервіс з прибирання", - сказала Нікітюк.

"Штори зняли, тюлі зняли, все перестирали, підлогу помили, вікна помили. Зараз привезуть мені нові штори, зроблю повний апгрейд в квартирі. Я на це все подивлюся і з'їду", - пожартувала Леся, сміючись.

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Нещодавно Леся зробила ремонт у своїй квартирі і оновила інтер'єр, зробивши його в світлих тонах. Телеведуча дуже була рада цій події. У спальні є величезне вікно, яке, швидше за все, буде радувати першими променями сонця. А кухня в пастельних сірих тонах, Леся часто любить пофотографуватися там.

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