Знаменитий український режисер і продюсер Олег Боднарчук розкритикував церемонію нагородження музичної премії Yuna, особливо дісталося співачці Тіні Кароль

Як передає Politeka.net, про це Бондарчук, відомий по роботі з Кіркоровим, Пугачовою, Лободою і Лорак, написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку Бондарчука, на церемонії Тіні Кароль віддали зайві почесті.

"Прямою протилежністю непідробної щирості емоцій став епізод з Тіною Кароль. Відразу відчулося, що включилася потужна піар машина, метою якої було змести все зі свого шляху і поставити монумент на сцені Палацу «Україна». Почалося все з агітаційного ролика. 5 хвилин з ленінських транспарантів: легенда 100-річчя, настав її час, її пісні в підручниках, рекордсменка по нагородах, ікона епохи», - зазначив він.

На самій церемонії Кароль не була присутня, нагороду від співведучого і співзасновника Павла Шилько співачка отримала в спеціальній студії.

"І як ви думаєте, що наша легенда 100-річчя, при одному виді якої можна заряджати креми і воду, сказала в подячній промові? Напевно, припускаєте, що вона, скориставшись нагодою вирішила підняти тему миру в усьому світі, як це робить Мадонна під час подібних виступів, наприклад, і інші великі творчі особистості, або проблему булінгу в школах, або може заговорила про питання медицини, екології, як справжня мати Тереза або Діва Марія, як нам її піднесли в ролику?» ,- пише Бондарчук.

Але, за словами продюсера, Кароль використовувала промову для додаткової самореклами.

"Тіні здалося, що в її п'ятихвилинній саморекламі мало сказано про її ж досягнення і надкачества, так вона додала, що є єдиною співачкою, яка на преміях М1 і Yuna отримала нагороди за внесок в індустрію за всю історію планети Земля. Амінь. І це в той час, коли на Ізраїль випустили 1500 ракет за добу, коли в Україні по 400 осіб на день помирає від вірусу і багатьох інших проблем країни і людства. (Коли ж ми навчимося бачити трохи далі своїх цицьок і попи?) Ось такий кумир епохи, на якого ми заслужили напевно», - зазначив він.

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Як повідомлялося, на церемонії Тіна Кароль не була присутня, так як полетіла на Відпочинок з сином Венею.

Коли церемонія відбулася, Кароль опублікувала звернення на своїй сторінці в Instagram, в якому підколола організаторів

Багато років я була відсутня в номінаціях премії YUNA і завжди задавалася питанням-мене до чогось готують, або я поза номінаціями. Існує багато номінацій на премію Yuna, проте "за внесок у розвиток музичної індустрії" - тільки одна, і вона тепер в зараз в її руках, - прокоментувала нагородження артистка.

Нагадаємо, Тіна Кароль не з'явилася на церемонію YUNA, зробивши заяву: "завжди задавалася питанням..."

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