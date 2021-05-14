Відома українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим купанням в басейні і спантеличила українців

Як пише Politeka.net, відомо, останні тижні зірка провела в Мексиці, де зі своїми подругами, а пізніше ще й чоловіком, знімала контент для реаліті-шоу "дівчатка рулять". Нещодавно Настя повернулася в Україну, проте приємними спогадами ділиться досі. Одним з них співачка поділилася в новому пості на своїй сторінці в Instagram, показавши кадри справжньої "pool party".

На фото Каменських в купальнику дуріють і плескаються в басейні разом з дівчатками. А в руках у красунь келихи з шампанським. До речі, користувачі помітили, що Настя пила безалкогольне шампанське.

"Ми з дівчатками в купальниках, тепла водичка, улюблене шампанське, то як ми разом слухали піснями з мого майбутнього альбому "червоне вино" і танцювали під них. І неймовірно красивий захід 🌅 це було ідеально!🥰", - згадала Каменських.

Шанувальники Каменських тут же почали коментувати її фото, а деякі земетілі "вагітний" животик.

"Ну животик у Настюші підріс)))", "Так поправилася сильно Настя😮 😮 😮 😮", " скоріше за все в цікавому положенні...головна героїня", " шампанське у неї без алкоголю. Його пила Мішина на шоу Холостячка", " Щось Настя поправилася", " яка ж ти красива❤️", - пишуть шанувальники.

Нагадавши, Каменських в міні-шортах продемонструвала своє Мексиканське щастя:»красуня з приголомшливою...".

Як повідомляла Politeka, Каменських з " ліхтариками "відчитали за зовнішній вигляд на червоній доріжці:"у такому навіть вже не ховають".

Також Politeka писала, що Каменських на відпочинку з Потапом здивувала фігурою в бікіні:"Животик не приховати вже".