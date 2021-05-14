Які ж вони класні

Співачка Нада Дорофєєва разом з чоловіком, співаком Dantes раптово постали в новому амплуа

Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) разом з чоловіком, співаком Dantes (Володимир Гудков) стали ведучими одного з випусків ювілейного сезону шоу "Орел і решка".

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінці проекту в Instagram.

Схоже, випуск вийшов насиченим і ненудним. А часом і вельми несподіваним. Принаймні, таке враження складається по фрагментах, які вже потрапили в Мережу.

"Співала собі, нарешті вийшла в сольний проект. Ну, на * * * воно Мені треба, ну що ж мені не сидиться-то?..» ,- обурювалася Дорофєєва під час поїзді по непростій місцевості на спеціальному авто.

"Значить, по-перше, я народила щойно», - сказала вона вийшовши з машини.

Користувачі Мережі захоплені побаченим і навіть просять творців шоу зробити Дантеса і Дорофєєву постійними ведучими, ну або зняти з ними хоча б ще один випуск.

"Просто найкращі ведучі ever!)) зробіть ще один випуск з ними, ну пліііііз!!!", "Які ж вони класні", " дуже позитивні ведучі, випуск дуже приємний, якісний, ненаігранний. Спасибі", "візьміть їх на постоянку«,» які ж вони класні", - пишуть в коментаріях.

Нагадавши, безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "вогонь".

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