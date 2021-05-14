Співачка Нада Дорофєєва разом з чоловіком, співаком Dantes раптово постали в новому амплуа
Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) разом з чоловіком, співаком Dantes (Володимир Гудков) стали ведучими одного з випусків ювілейного сезону шоу "Орел і решка".
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінці проекту в Instagram.
Схоже, випуск вийшов насиченим і ненудним. А часом і вельми несподіваним. Принаймні, таке враження складається по фрагментах, які вже потрапили в Мережу.
"Співала собі, нарешті вийшла в сольний проект. Ну, на * * * воно Мені треба, ну що ж мені не сидиться-то?..» ,- обурювалася Дорофєєва під час поїзді по непростій місцевості на спеціальному авто.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Олена Кравець розповіла, що коїлося з "Кварталом 95" після відходу Зеленського: "Ми не розуміли..."
"Прощайте, діти": 27-річна вчителька передчувала свою загибель, брат розкрив деталі
На берег вимило чорну істоту з гострими зубами: фото глибоководного монстра
"Був конфлікт": сім'я Кузьми Скрябіна заборонила зірці "Голосу країни" виконувати його пісні
"Значить, по-перше, я народила щойно», - сказала вона вийшовши з машини.
Користувачі Мережі захоплені побаченим і навіть просять творців шоу зробити Дантеса і Дорофєєву постійними ведучими, ну або зняти з ними хоча б ще один випуск.
"Просто найкращі ведучі ever!)) зробіть ще один випуск з ними, ну пліііііз!!!", "Які ж вони класні", " дуже позитивні ведучі, випуск дуже приємний, якісний, ненаігранний. Спасибі", "візьміть їх на постоянку«,» які ж вони класні", - пишуть в коментаріях.
Нагадавши, безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "вогонь".
Як повідомляла Politeka, зухвала Дорофєєва змусила кайфувати Макса Барських, але посварила українців: "Ну ви звичайно...".
Також Politeka писала, чоловік Дорофєєвої Дантес поділився секретом, що рятує від сварок: «всім бажаю таких...»