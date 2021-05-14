Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе з дитиною

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі не так давно стала вдруге мамою. Красуня за кілька місяців встигла повернути фігуру і навіть блищала в шикарній сукні на ММКФ. Дівчина активно веде соціальні мережі, де постійно підігріває до себе інтерес.

Цього разу Мер'єм показала в сторіс, як проводить час з дочкою. Красуня лежала, обійнявши дитину, і закрила очі, отримавши можливість відпочити. Кадр вийшов дуже ніжним і милим, адже дівчата виглядають незрівнянно.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже воно було опубліковано в сторіс Instagram, але зазвичай красуню без компліментів не залишають: "Краща Хюррем Султан і прекрасна мама".

Повідомлялося, що турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", підкорила новим образом.

Так, на одних з останніх кадрів помітно постройневшая Мер'єм позувала в світлій сукні. Тим часом візажист наносив їй макіяж.

Привертало увагу також велике світиться серце, всередині якого стояла красуня.

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