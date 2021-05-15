Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін, похвалився фото з вагітною Дашею квітковою

Блогерка Даша Квіткова і Микита Добринін познайомилися на шоу "Холостяк-9", пише Politeka.net. Обидва закохалися один в одного, і тому продовжили будувати відносини після закінчення зйомок. Пара одружилася, а зараз чекає дитину.

Днями Микита порадував своїх передплатників зворушливим кадром. На фото він гладить вагітний живіт своєї дружини. Даша сидить напівлежачи в кріслі автомобіля і ніжно дивиться на живіт, в цей час рука Микити теж потягнулася до милого пузика.

"Немає нічого поза вами, що могло б допомогти стати краще, сильніше, багатшими, швидше або розумніше. Все всередині. Все існує. Не шукайте нічого у нестямі. Міямото Муссауї", - підписав зворушливий кадр Добринін.

Фолловери відразу відреагували на ніжності Микити і Даші коментарями і лайками: "дуже вірні слова. Як багато потенціалу в кожній людині, але далеко не кожен здатний його розгледіти в собі. Ви дуже усвідомлена особистість!", "Пристебни дружину !!!!", "Сама ніжність і любов!😍 ", "Які ж ви гарні😍❤️".

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