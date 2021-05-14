Відома українська ведуча Марічка Падалко показала своє повсякденне вбрання і розповіла про любов до п'ятниці

Як повідомляє Politeka.net, ведуча ТСН на телеканалі «1+1» поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила розповісти про свою любов до останнього дня робочого тижня.

"У вас ще, напевно, 10 хвилин до "п'ятниці", а у мене вона вже пів дня. Не думала, що так можна любити один день тижня, причому з першої хвилини. Завжди кажу собі: "Якщо в п'ятницю уставати вже на ноги вранці, то справу зроблено",- написала Падалко.

Вона також показала свій повсякденний образ. Так, на фото 45-річна ведуча позує в темних джинсах, футболці та молодіжній джинсовій куртці. На її обличчі красується широка посмішка.

Передплатники Марічки тут же відреагували на її пост.

"Красуня!", "Марічка Падалко, яка ви красива! Вау вау вау", "вогонь", "Супер! Ми друзі з нею з самого ранку", "Так красиво з цією зачіскою", "ви дуже красива! Просто лялечка!", "Гарненька дівчинка", "ви така класнюча так тримати", "завершення робочого тижня це завжди приємно", "Марічка, я тебе обожнюю, ти класна", - пишуть люди.

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