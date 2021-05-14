Відома українська ведуча Марічка Падалко показала своє повсякденне вбрання і розповіла про любов до п'ятниці
Як повідомляє Politeka.net, ведуча ТСН на телеканалі «1+1» поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила розповісти про свою любов до останнього дня робочого тижня.
"У вас ще, напевно, 10 хвилин до "п'ятниці", а у мене вона вже пів дня. Не думала, що так можна любити один день тижня, причому з першої хвилини. Завжди кажу собі: "Якщо в п'ятницю уставати вже на ноги вранці, то справу зроблено",- написала Падалко.
Вона також показала свій повсякденний образ. Так, на фото 45-річна ведуча позує в темних джинсах, футболці та молодіжній джинсовій куртці. На її обличчі красується широка посмішка.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Моторошна аварія забрала життя знімальної групи відомого українського телеканалу: кадри з місця ДТП
"Шкода, коли йдуть кращі": обірвалося життя досвідченого лікаря, українці сумують
"Був конфлікт": сім'я Кузьми Скрябіна заборонила зірці "Голосу країни" виконувати його пісні
"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
Передплатники Марічки тут же відреагували на її пост.
"Красуня!", "Марічка Падалко, яка ви красива! Вау вау вау", "вогонь", "Супер! Ми друзі з нею з самого ранку", "Так красиво з цією зачіскою", "ви дуже красива! Просто лялечка!", "Гарненька дівчинка", "ви така класнюча так тримати", "завершення робочого тижня це завжди приємно", "Марічка, я тебе обожнюю, ти класна", - пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко зважилася показати своє перше фото з паспорта: "З глузду з'їхати...".
Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Марічка Падалко вбралася у вишиванку і показала коханого чоловіка: фото подружжя.
Також Politeka писала, що зірка "1 + 1" Марічка Падалко похвалилася фігурою після трьох пологів: "Місце для пасочок звільнили".