Український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як проводить час зі своєю донькою Лізою

Як передає Politeka.net, 37-річний актор дуже близький зі своєю сім'єю. Його дружина Вікторія і дочка Ліза є його постійними супутниками. Вони їздять з ними на зйомки і практично завжди знаходяться поруч з коміком. Шанувальники Ткача просто обожнюють його дочку Лізу,яка з малих років стала зіркою його Instagram. Та й зараз комік продовжує час від часу радувати публіку кадрами з крихіткою.

На свіжому відео він показав, як донька закинула на нього ноги. Вона зависала в телефоні, а ноги поклала на плечі батька, зачепивши обличчя. Актор зняв все на відео, але Лізу це ні краплі не збентежило.

"Головне, щоб було зручно... Лізі", - підписав відео Ткач.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Ваша сім'я найкраща", "Ахахаха, клас", "Ну так зручно ж, це головне", "діти – це все", "Мій син теж так робить", "таке сонечко", "так дівчатка на шию і сідають!", "Золотий ТАТО", "потихеньку починає на шию залазити))) справжня жінка росте", - пишуть користувачі Мережі.

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