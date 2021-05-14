Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заговорила про весілля зі своїм коханим Олександром Еллертом

Дискусія розігралася між закоханими під новим постом Еллерта в Instagram, в якому ведучий заходів розповів про свою роботу. Про це пише Politeka.net.

Так, переможець "Холостячки" згадав кумедні випадки, які відбувалися з ним, коли він вів Весілля, Дні народження та інші заходи. При цьому, він не забув запропонувати свої послуги і новим потенційними клієнтам.

"Як ви зрозуміли, я не просто веду, а ще й людям допомагаю. Так от... Весілля коли? Корпоратив? Просто сабантуй?",- написав в кінці поста ведучий.

Серед тих, хто відгукнувся на його пост, опинилася і сама Мішина. Колишня "холостячка" поцікавилася у свого коханого, коли ж буде весілля.

"Олександр, коли весілля?",- написала вона.

"Ми Вам обов'язково повідомимо", - ухильно відповів на її натяк Еллерт.

Шанувальники пари також не залишилися осторонь.

"У нас зустрічне питання, Олександр: весілля коли?", "Саша а коли у вас з Ксенією весілля ааа?", "Я вже не можу як хочу ваше весілля", "та чорт з вашим весіллям, я все ще про торт переживаю!",- пишуть люди.

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