Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, вразила ефектною зовнішністю
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене після зйомок. Вона похвалилася ефектним виглядом з крутою зачіскою і червоними губами. Співачка використовувала фільтр Instagram, який зробив її зовнішність витонченою.
"Їду зі зйомок...все-таки червона помада вирішує. Вгадай, що знімаємо?)",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Багатьох здивувала зовнішність зірки, яка явно перестаралася з фотошопом.
"Зовсім себе зафотошопила", "найкрасивіша наша співачка", "Лобода вирішує, а не помада", "дуууже чекаємо новий трек і кліп!", «Светлаааана!)) крашуля", "а що з носом?", "Світлана ви дуже яскрава і талановита», «обожнюю коли на Вас червона помада, так естетично і до неможливості чудово виглядає. Вже дуже хочемо подивитися, що Ви там зняли», - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Світлана Лобода спантеличила запальними танцями. Артистка була одягнена в білі джинси і пухнасту шубу. Вона пікантно танцювала, використовуючи непристойні рухи.
Нагадаємо, що Лобода на відпочинку після небезпечної хвороби звернулася з несподіваною пропозицією: "якщо трохи самотньо...".
Як повідомляла Politeka, Лобода в боді і шкіряному плащі перетворилася в модель з обкладинки, вразивши довжиною своїх ніг: "Світлана, що ти твориш".
Також Politeka писала, що Лобода в білому пушку похвалилася своїм першим мільйоном:"за вашу любов".