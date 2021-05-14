Відома українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала, як веселилася в ліфті після свого тріумфу на престижній премії
Днями Лідія Скорубська (справжнє ім'я співачки) здобула першу серйозну перемогу у своїй кар'єрі: вона удостоїлася статуетки музичної премії YUNA в номінації «Відкриття року». У новому пості на своїй сторінці в Instagram Ліда Лі показала, як почувається після отримання цієї нагороди. Про це пише Politeka.net.
Для появи на червоній доріжці престижної церемонії артистка вибрала ефектне вбрання: довге асиметричне червоне плаття з вирізом на спідниці до самого стегна. На нових кадрах Ліда Лі показала, як проїхалася в цьому вбранні в ліфті.
На короткому відео можна побачити, як двері ліфта відкриваються, а всередині стоїть співачка. В одній руці вона тримає статуетку, яку тут же демонструє на камеру. Артистка радісно махає рукою з нагородою, а потім приймає елегантну позу, піднявши вгору іншу руку і злегка вигнувши спину.
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Шанувальники Ліди Лі тут же відреагували на її пост.
"Молодчинка) Люблю", "неймовірна", "Сонечко, вітаю", "здається, вам вгору", "весь час здається, що це "Оскар"", "нехай ходять і дивляться", "Вітаю!!!! Ти це заслужила, як ніхто", - пишуть люди.
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