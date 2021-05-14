Ведучий популярних українських шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник втік від дітей, щоб провести час тільки з дружиною

Як повідомляє Politeka.net, Григорій і Христина Решетники поділилися в своїх Instagram зворушливими постами, в яких показали, як скучили за часом, проведеним наодинці один з одним.

Як відомо, сімейна пара виховує трьох синів, молодшому з яких не виповнилося ще й року. Очевидно, що виховання і догляд за хлопчиками вимагає багато часу, тому подружжя рідко залишаються тільки удвох.

Однак, наприкінці робочого тижня їм вдалося викроїти такий момент. На нових фото Решетник з дружиною показали, як їдуть кудись в машині. Вони сидять поруч і буквально світяться від щастя, демонструючи радісні посмішки.

"Коли виїхали удвох. Без дітей. Без колясок. Без усього і як ми раніше жили без цього?))) Років так 10 тому", - підписала фото Христина.

Вона уточнила, що за двома дітьми доглядає бабуся. А Решетник супроводив свій пост тегом зі словами: "коли діти ще в садку, в школі і з бабусею".

Підписники пари тут же відреагували на пост.

"Це бабуся всіх трьох дивиться? Супер бабуся", "які ви красиві разом. Схожі дуже", "Ви просто молодці!", "Які ви щасливі ... вау ... надихаєте", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Христина показала яскравий момент з їх з чоловіком відпочинку на Мальдівах.

На новому фото Христина позує на розкішному пляжі. Красуня стоїть на білому піску, демонструючи свій романтичний пляжний образ.

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