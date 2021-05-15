Співак Dantes (Володимир Гудков) раптово представив нове відео з Катею Багінською

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес час від часу викладає кумедні пости на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Нещодавно співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) разом з чоловіком, співаком Dantes стали ведучими одного з випусків ювілейного сезону шоу "Орел і решка".

"Пропоную послухати / подивитися як ми з Катею Багінською можемо вранці грати в прямому ефірі російською радіо. Уявіть що ми на сцені витворяємо. Там, кайф!😂 😂 😂 ",- написав під відео Дантес.

На відео Дантес разом з Багінською ввитворяють чудеса в студії Російського радіо.

Користувачі Мережі захоплені побаченим і навіть сказали, що не знали про такі здібності Дантеса.

"Круте виконання🔥 на секунду подумала, що плюс з задавкою і барабанами😂", "Oooo😍 😍 😍 🔥", кайф", "Супер", "Красунчик 👍 можете ! Я не знав що такий здатний 👌", " 👏 👏 👏 звучить🎶 🎶 🎶 дуууже круто! 🔥скоріше б вже концерти, тур по містах з новим альбомом! 🙌 ", "Те почуття, коли у Дантеса виходить по краще ніж у Дорофєєвої", "гітару не дуже добре граєш", - пишуть в коментаріях.

Нагадавши, безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "вогонь".

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