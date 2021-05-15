Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "чудового століття", показала себе на прогулянці
Як пише Politeka.net, Узерлі стала популярною серед українців після виходу турецького серіалу "Величне століття". Красуня не так давно народила молодшу дочку, але вже повернула свою ідеальну фігуру. Не забуває Мер'єм і про Instagram, де постійно публікує нові фотографії, показуючи не тільки роботу, а й особисте.
Цього разу Узерлі вирішила прогулятися з дочками. Старша йшла поруч, а 4-місячна Лілі була в колясці. Мер'єм вела коляску, позуючи в штанях, футболці і пальто з візерунками. Видно, що актриса була задоволена і посміхалася.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" захопила чуттєвим і незвичайним для себе чином.
На знімку Мер'єм Узерлі відображена крупним планом. І хоча на перший погляд вираз обличчя актриси здається тривожним, за ним вгадується неймовірна ніжність у погляді сіро-зелених очей і глибока чуттєвість.
Нагадаємо, втомлена Мер'єм Узерлі з "чудового століття" показала 4-місячну дочку
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