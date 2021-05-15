Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зраділа компліменту від режисера після розмов про весілля з коханим Олександром Еллертом

Про дрібної приємності Ксенія повідомила в своєму акаунті в Instagram, в розділі сторіз. Про це пише Politeka.net. Так, колишня "Холостячка" розповіла, що режисер перед зйомками зробив їй комплімент, що без макіяжу Ксенія виглядає дуже молодо - на 16 років і засмущав трохи 30-річну жінку.

"Ось тільки що режисер зробив мені комплімент. Сказав, що без макіяжу я виглядаю на 16. Я сказала - на 17. Приїхала на знімальний площадочку, тут мене чекають сирники зі сметанкою, чаєчок, водичка і купа тексту", - сказала актриса, допиваючи чай і бажаючи прекрасного дня своїм фоловерам.

На відео Ксенія сидить у своїй гримерці за столом і їсть сирники з чаєм. Актриса в ідеально білій сорочці. На її обличчі немає ні грама макіяжу, а волосся закладені в тугий пучок.

Колишня "Холостячка" також показала, що зараз читає знамениту кгигу "Червона таблетка", яку їй подарував Євген Ковтуненко - учасник реаліті-шоу" Холостячка", якого вона не вибрала. Мішина запитала фанатів, чи подобається їм ця книга і більшість проголосували, що ні.

Раніше, Ксенія Мішина публічно загнала Еллерта в кут прямим питанням про весілля. Дискусія розігралася між закоханими під новим постом Еллерта в Instagram. "Олександр, коли весілля?",- написала вона.

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Як повідомляла Politeka, син Ксенії Мішиної публічно викрив Еллерта у брехні, що сталося: "він обманює!".

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