Відома українська легкоатлетка Даша Ульянова показала себе, відповівши на питання

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала популярним блогером після того, як перемогла на шоу "Холостяк". За дівчиною стали стежити сотні тисяч українців і красуня намагається їх не розчаровувати, постійно публікуючи цікавий контент.

Цього разу Ульянова вирішила поговорити зі своїми фанатами.

"Задайте мені питання", - запропонувала дівчина.

"Догляд за волоссям?",- запитала одна з фанаток.

"Волосся зараз не в найкращому стані, взагалі", - написала у відповідь красуня.

На кадрах, якими Ульянова супроводила відповідь, дівчина позувала вночі і демонструвала своє волосся. Довгі локони можна було легко оцінити крупним планом.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають компліментами: "фатальна красуня".

Повідомлялося, що переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова поділилася корисними порадами і новими яскравими фото з відпочинку на Сейшелах.

Даша вирішила поділитися з передплатниками корисним постом з порадами, які стануть в нагоді в подібній подорожі.

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