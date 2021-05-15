Нова " Холостячка" Злата Огневич поділилася милим відео і розповіла про любов до капелюхів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно стала головною героїнею реаліті-шоу" Холостячка " часто радує свою аудиторію в мікроблозі в Instagram яскравими моментами з життя. Так, цього разу красуня показала шанувальникам в розділі сторіз миле відео, на якому похвалилася новим стильним капелюхом.

На новому відео Злата відображена в цікавій локації, вона йде в сонячних променях і в красивому чорному капелюсі, яка додала її образу особливого шарму. Волосся співачки розпущене і локони пестить вітер, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до відео Огневич розповіла про свою пристрасть до головних уборів.

"Капелюхи-моя слабкість", - написала артистка на відео.

За її словами, капелюх-це невід'ємна частина її образу і у неї вдома величезна кількість самих різних капелюхів.

"Я і капелюх-це невід'ємна частина образу. Я величезний фанат капелюхів, у мене вдома їх величезна кількість, особливо люблю капелюхи від українських дизайнерів", - сказала виконавиця.

Нагадавши, Огневич в блакитному вбранні "зачепила" ведучого " Холостячки "і нову партнерку Винника:"розумничка".

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