Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на прогулянці не стала приховувати пишні форми

Дженніфер Лопес вважає своїм обов'язком показати жінкам, як можна і потрібно виглядати в 50-річному віці. Цього літа артистці виповниться вже 52 роки і, судячи з кадрів, вона і не думає старіти.

Завдяки регулярним заняттям спортом, відразу видно, що Дженніфер домоглася вражаючих результатів і змогла підтягнути форми належним чином. На прогулянці з артисткою завжди можна помітити фотографів, які намагаються підловити зірку в непривабливому світлі, проте, Дженніфер вдається впоратися з такими витівками.

Кожен раз вона підкреслює форми вузькими лосинами, немов каже, що їй нема чого приховувати, в тому числі і прес.

"Добре наприсідала" - йдеться в коментарі до кадрів.

Тому на прогулянках, під час поїздок і т.д, зірка завжди позує в спортивних нарядах. На думку Дженніфер, це допомагає зберегти контраст між роботою і будинком. Саме через це також зірка в повсякденному житті не носить яскравих нарядів.

Відзначимо, в недавній зйомці Джей Ло позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.

"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева, ні, яка діва", "бомба", "Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌", "ви дуже красиві😍", "леді бос", "Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.

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