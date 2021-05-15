Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", показала себе і задала питання
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною українською співачкою. Красуня досягла такої популярності, що пройшла від України на Євробачення, де посіла третє місце. Зараз дівчина вирішила знайти своє кохання-стати новою героїнею шоу"Холостячка". Дівчина активно веде соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.
На нових кадрах, які Злата опублікувала в Тікток, дівчина була в кофті і штанях. Зірка почала запально танцювати під пісню Холостяк - ЛСП, Feduk, Єгор Крід.
"До зустрічі в ефірі", - написала дівчина.
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"Чекаєте новий сезон Холостячки?",- Додала Злата над відео.
Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Жодного разу не дивилася, але з тобою буду", "Блін, я засмучена цим сезоном. Більш ніж впевнена, що з нею це буде занудно, нудно і нецікаво", "з тобою немає", "танці - це не ваше", "Толстовка супер, втім як і господиня".
Повідомлялося, що нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася милим фото і розповіла про улюблену книгу.
На новій фотографії Злата відображена в цікавій локації, вона ніби застукана в цікавий момент-такий вислів подиву у неї на обличчі.
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