Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав всю свою сім'ю в зборі

Як відомо, 15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Відомий гуморист з "Квартал 95" Євген Кошовий виявився одним з тих українців, які намагаються провести це свято зі своїми рідними. У своєму Instagram артист поділився відповідним фото. Про це пише Politeka.net.

На знімку можна побачити, як все сімейство коміка зібралося за одним столом. Так, Кошовий провів день зі своєю дружиною Ксенією, двома доньками-Варею і Серафимою, мамою надією і тещею Маргаритою.

З нагоди свята сімейство організувало справжнє застілля. Кошовий на фото зробив кумедне, злегка перелякане обличчя, а всі жінки сиділи з посмішками на обличчях.

"З днем сім'ї", - підписав фото артист, супроводивши свій пост смайликами.

Варто відзначити, що Кошовий і його дружина часто діляться кадрами зі своїми підростаючими доньками, а ось їх матері з'являються на фото вкрай рідко.

Раніше ми писали, що дружина Кошового Ксенія зняла, як їх 7-річна дочка Серефима наносить собі тіні зі спеціального набору дитячої косметики. Але на цьому вона вирішила не зупинятися, і скористалася ще й рум'янами.

"Рум'янки, яскраві повинні бути", - зазначила дівчинка.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" заспівав у прямому ефірі, несподівані кадри: "Готуємося до Євробачення...".

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95 "з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки: "Салом заросли".

Також Politeka писала, що молодша дочка Євгена Кошового, діставшись до косметики, показала результат: "Яскраві повинні бути".