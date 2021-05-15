Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав незвичайний аксесуар, прикрасивши ним свою лисину

Популярний комік любить веселити людей не тільки на сцені, але і за її межами. Він постійно знаходить приводи посміятися в повсякденному житті і демонструє їх своїм підписникам в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Ткач підібрав собі новий "гламурний" аксесуар.

Так, артист показав фото, на якому він прикрасив свою лису голову товстим золотим ланцюжком, поклавши її прямо на верхівку. Таке незвичайне "прикраса" нагадало багатьом про вінках римських імператорів або оригінальних зачісках.

Свій образ Ткач доповнив забавним виразом обличчя із задоволеною посмішкою.

"Як вам кепочка?",- поцікавився артист у передплатників.

У свою чергу, фанати тут же почали обговорювати новий образ кумира.

"Тимошенко вже не та", "Гай Юрій Цезар", "щось грецькою історією пахне", "вогонь", "чортяка", "яка красива", "Оченятам дуже йде", "заслуговує портрета", "швидше діадемка", "як на двохстах гривнях", "Юра, ти прекрасний", "як Цезар в лавровому вінку", "Япона мати", "Так ти не Юрчик, а Юльчик!", "Тимошенко після свят", "Юля Тимошенко заздрить напевно, у вас є гроші на золоту косу, а у неї немає", "Юрій! Ти чарівний!", "Юра, ви дуже милий, а кепочку навіть відразу не побачила", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" приголомшила поведінкою, красномовні кадри: "Справжня жінка росте".

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки: "Салом заросли".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" похвалився відпочинком, розчарувавши Українців: "це більше підходить Поляковій...".