Дружина відомого українського ведучого і шоумена Володимира Остапчука несподівано заговорила про дітей, звернувшись до чоловіка
Як відомо, у Остапчука є двоє дітей від першого шлюбу - 7-річна дочка Емілія і 2-річний син Еван. Зараз ведучий живе з Христиною Гірняк, з якою вони перебувають у шлюбі менше року. Поки що у пари немає спільних дітей, проте, судячи з нового посту в Instagram, Христина про них вже замислюється.
Так, дружина ведучого зізналася, що мріє про сімейне щастя.
"Мені все частіше мріється, що ми живемо десь в Beverly Hills...Їздимо на кабрио по сонячному місту. А у вихідні дні я дивлюся як серфить мій чоловік з нашими дітьми! Хм... ох і мрії у мене, як тобі, Вова", - написала Гірняк, супроводивши свій пост фотографією кабріолета на тлі милого пейзажу.
Примітно, що незважаючи на пряме звернення, Остапчук поки ніяк не відповів на питання дружини.
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Її підписники, в свою чергу, активно коментують пост.
"Так і буде", "мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти", "мріям властиво збуватися!", - пишуть в коментарях.
Раніше у себе в Instagram Христина влаштувала рубрику відповідей на питання фанатів і торкнулася теми взаємин з батьками свого зіркового чоловіка.
Так, вона заявила, що вони відразу знайшли спільну мову, назвавши свекрух прекрасними, щирими людьми.
Нагадаємо, що Остапчук з красунею-дружиною влаштували пустощі і несподівано згадали про школу: "Хочеться знову...".
Як повідомляла Politeka, Остапчук з дружиною вразили зовнішнім виглядом на червоній доріжці YUNA: "Готові в Hollywood".
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