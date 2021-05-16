"Це зовсім інший відпочинок"

Ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився яскравими враженнями і фото зі своєї поїздки в Херсонську область

Останнім часом ведучий став все частіше приділяти час подорожам не тільки за кордон, а й по Україні. Як повідомляє Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Комаров розповів про поїздку в Херсонськух область.

"Це зовсім інший відпочинок. Відпочинок з елементами експедиції, який запам'ятається на все життя. Так, тут поки не ідеальні дороги-але зате є африканські буйволи і американські бізони, сайгаки і коні Пржевальського, справжня гігантська пустеля. Екзотичніше відпочинку не придумаєш", - поділився враженнями він.

Ведучий розповів, що побував у заповіднику «Асканія-Нова», який сильно вразив його різноманітністю тварин.

"Друзі, повірте, навіть після сафарі в національних парках Африки мене вразило це місце. Я в захваті", - зізнався Комаров.

Крім того, ведучий побував у справжнісінькій українській пустелі – Олешківських пісках. За його словами, там йому знадобилися справжні навички виживання.

Ведучий підкреслив, що ця подорож не схоже на комфортний відпочинок в турецькому готелі «все включено», але це не робить його менш цікавим.

"Місця, які я сміливо рекомендую кожному. І відразу кажу: це не Туреччина і не Єгипет. Тут немає "все включено", СПА і розкоші. Є інше-неймовірні природні місця і можливість відчути себе в справжній експедиції", - підсумував Комаров.

Він також поділився своїми фото з поїздки. На одному з них ведучий показав, як проїхався на лижах по піщаних «дюнах» української пустелі.

Шанувальники Комарова прийшли в захват від його поста.

"Тільки й встигай дивитися. Спасибі вам за працю, Дмитро", "більш позитивної людини ніж ви, не зустрічала!", "Дмитро ви великий молодець", - пишуть люди.

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