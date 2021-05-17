Переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, продемонстрував новий образ

Як повідомляє Politeka.net, Томас Нойвірт любить епатувати фанів. Новий провокаційний фотосет тому підтвердження. Так, Томас Нойвірт у себе на сторінці в Instagram поділився знімками, на яких постав у провокаційному образі.

Цього разу Томас знову приміряв образ Кончіти і вийшов на сцену пісенного конкурсу в Німеччині, де викликав справжній фурор. Для свого виходу Том вибрав непристойну жовту сукню з високим розрізом і сміливим декольте. Звисаючі сережки з камінням довершили урочистий образ артиста. На ніжки він надів золотисті босоніжки з тонкими ремінцями. Макіяж - з акцентом на виразні очі.

Незважаючи на елегантний образ, Вурст виглядає досить грубо завдяки густій бороді і пірсингу.

Шанувальники прийшли в захват від образу співака і вважають, що яскравий і соковитий жовтий колір йому дійсно до лиця.

"Красиво і сяюче!", "Яке казкове плаття😍", " Том, ти виглядаєш ідеально. Відмінний вид", "Чудовий!!! Ти дуже яскрава зірка", " яка ви суперзірка і суперпрофі! 🙏 🙌 👑 І звичайно виняткова краса!", "Скільки щастя може принести одна людина", "На моєму екрані весь час одна королева краси, від якої я не можу відірвати очей, і я думаю, що вона повинна перемагати, незалежно від того, яке це змагання!", "Чудово! Буквально думав, що це немов воскова фігура".

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