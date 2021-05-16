Ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт " Дмитро Комаров поділився яскравим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Дмитро Комаров, професійний ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", до 30-ї річниці Незалежності України разом з 1+1 запустили проект "Подорожуй Україною".

Під час подорожі Україною, журналіст-мандрівник зробив незвичайне селфі і поділився ним в Instagram.

Він відправився в одне з семи чудес України-заповідник "Асканія-Нова", де мешкають тварини п'яти континентів. Люди тут лише гості в світі тварин. Хоча на початку заповідника є туристична зона, де можна подивитися на тварин на відстані витягнутої руки. Цим і скористався телеведучий - він підійшов якомога ближче до зебр і зробив з ними селфі.

"Близькість до тварин - це те, в чому наш український заповідник "Асканія-Нова" може дати фору навіть національним паркам Кенії і Танзанії. Такого контакту з тваринами ми з Саньком не бачили, навіть коли подорожували по Африці і їздили на сафарі", - поділився спогадами телеведучий під відповідним знімком.

Шанувальники прийшли в захват від знімка Комарова і засипали його компліментами в коментарях. Крім того, багато з них захопилися красою нашої країни, згадавши про свої подорожі по ній.

"Діма... найкращий ведучий... світлий, добрий, позитивний", " у Вас чудова, цікава робота👏", " тільки повернулися звідти, круте місце!", "Діма, ти мега-супер ведучий, удачі тобі і оператору, ви просто супер хлопці...", "Діма, дивуєш і радуєш нас постійно! Спасибі за світ, спасибі за Україну! Ти космос! 😍 ", "Красотіща!".

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" показав, з ким проводить час, далеко від молодої дружини.

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" вразив кадрами і визнанням після небезпечної експедиції.

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