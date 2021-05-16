Ольга Цибульська розповіла, як вона ставиться до розлучення Дзідзьо

Зіркове подружжя Дзідзьо (Михайло Хома) і Slavia вже 9 місяців не живуть разом і збираються офіційно розлучитися.

В програмі "Світське життя" зважилася прокоментувати розлучення DZIDZIO українська співачка Оля Цибульська, якій не раз приписували роман з відомим виконавцем.

Оля зізналася, що давно відчувала ревнощі з боку Ярослави, проте досі не розуміє, вона ревнувала її як жінка або як артистка.

Також Цибульська втомилась мовчати та зазначила, що в якийсь момент почала отримувати погрози у вигляді гнівних повідомлень, які, як припускає артистка, були від Слави. Піднімати цю тему в розмові з кумом вона не наважилася.

"Коли це все впало мені на голову, я спеціально в інтерв'ю говорила, ми з кумом, але це ніяк не зупиняло цю хвилю погроз", – розповідала Зірка.

В черговий раз знаменитість прокоментувала і схожість свого сина Нестора з DZIDZIO. Жінку дуже зачіпають подібні порівняння, адже у хлопчика є батько, якого Цибульська приховує від публіки.

"Мені здається, щоб я зараз не сказала, все одно всі скажуть що я розлучниця. Що я влізла в сім'ю і народила Дзідзьо сина. Тому ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не від нього. Дзідзьо не батько Нестора. Я про це говорила тисячу разів ", – заявила артистка.

Нагадаємо, Цибульська в непристойному вбранні пристрасно притулилася до серйозного Дзідзьо в образі мачо.

Як Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Оля Цибульська, яка крутила роман з переможцем "Танців з зірками", влипла в скандал.