Зірка "Квартал 95" Олександр Пікалов поділився в мережі несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 45-річний артист розповів, як проводить вихідні і до якого висновку в ході цього прийшов.

Пікалов показав фото, на котрому зображений з сигарою.

"Другий день тусую з молоддю вони круті а ми Старі Пердуни», - написав він.

При цьому колега Пікалова Валерій Жидкої не погодився з таким висловом.

"За всіх не говори", - відповів він.

Розділилися думки і у шанувальників Пікалова.

"Якщо є бажання тусити, значить не старі. Старими можна бути і в двадцять і молодими в шістдесят. Але не всім це дано. Ви молодець" « "ви не Старий«," мудрість і старість - різні речі«,» Пікалів ти не пердун не прибідняйся«, " та чого лестити, прав Пікалів!! Головне душею не старіти», "Пікалов і сигара - це поза часом", - пишуть в коментарях.

Олександр Пікалов-актор і сценарист «Кварталу 95». Він бере участь у більшості телевізійних і кінопроектів команди.

Після відходу Володимира Зеленського Пікалов разом з Євгеном Кошовим взяв на себе постановку номерів "Вечірнього Кварталу".

Також Олександр Пікалов став художнім керівником шоу" Жіночий квартал", який вела актриса Олена Кравець.

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