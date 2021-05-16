Принц Гаррі накликав на себе гнів всього Букінгемського палацу

Так, в Королівському палаці різко відреагували на скандальне інтерв'ю принца Гаррі, де герцог розкритикував свого батька, принца Чарльза щодо батьківських якостей.

Після цього співробітники Єлизавети II вигадали сурове покарання та вимагають у Єлизавети II позбавити принца Гаррі і Меган Маркл високих титулів. Про це розповіли джерела видання Daily Mail.

Наближених до королеви потрясло, що принц Гаррі з упевненістю заявив, що ні Єлизавета II, ні принц Філіп, ні тим більше його батько, принц Чарльз, не вміють нормально виховувати дітей. Їх обурює, що він міг так вчинити з королевою, коли його дід - герцог Единбурзький тільки-тільки був похований, а він таке каже.

Напруга між герцогами Сассекськими і королівською сім'єю все наростає. Адже, після чергової критики на королівську сім'ю палацові помічники закликали герцога і герцогиню Сассекських відмовитися від своїх титулів. Також вони відзначили, що якщо Гаррі і Меган захочуть залишити титули їм доведеться пояснити свою поведінку.

Також раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі зізнався, що ще до зустрічі зі своєю нинішньою дружиною він збирався відмовитися від королівських обов'язків.

Звичайно, це пов'язано зі смертю його матері - принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі під час того, як її переслідували папараці.

Нагадаємо, Принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри.

Як повідомляла Politeka, Похорон принца Філіпа пройшли в прямому ефірі, кадри з церемонії: як Єлизавета ІІ попрощалася з чоловіком.

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