Вагітна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася фотознімками вікенду з сонячної Одеси
Як передає Politeka.net, 26-річна блогерка зараз чекає первістка від свого 55-річного чоловіка і постійно ділиться приємними моментами з передплатниками в Instagram.
Буквально недавно дівчина з чоловіком-артистом відвідала лікаря і зробила УЗД. Знімок вона виклала у себе в мікроблозі, а на вже вихідних Катерина вирушила в сонячну Одесу.
В Instagram блогерки з'явилися кадри, на яких вона зображена, гуляє по пірсу на пляжі.
"Ідеальний вікенд з чоловіком💕
Цінуємо кожен момент проведений разом і в спокої ☺
Як буде далі не відомо))», - повідомила Репяхова.
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Також Катерина зізналася, що зараз знаходиться на 36 місяці вагітності, а значить вже зовсім скоро вона народить хлопчика, ім'я якому парочка вже придумала – Михайло.
Фолловери вирішили прокоментувати її пост. Ось що вони пишуть:
"Далі будуть вікенди втрьох з дитиною".
"А далі буде ще краще, але без спокою 😂".
На що Репяхова негайно відреагувала фразою, що їй страшно.
"Ух)) вже страшно))", - відповіла Дружина Віктора Павлика.
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