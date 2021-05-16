Вагітна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася фотознімками вікенду з сонячної Одеси

Як передає Politeka.net, 26-річна блогерка зараз чекає первістка від свого 55-річного чоловіка і постійно ділиться приємними моментами з передплатниками в Instagram.

Буквально недавно дівчина з чоловіком-артистом відвідала лікаря і зробила УЗД. Знімок вона виклала у себе в мікроблозі, а на вже вихідних Катерина вирушила в сонячну Одесу.

В Instagram блогерки з'явилися кадри, на яких вона зображена, гуляє по пірсу на пляжі.

"Ідеальний вікенд з чоловіком💕

Цінуємо кожен момент проведений разом і в спокої ☺

Як буде далі не відомо))», - повідомила Репяхова.

Також Катерина зізналася, що зараз знаходиться на 36 місяці вагітності, а значить вже зовсім скоро вона народить хлопчика, ім'я якому парочка вже придумала – Михайло.

Фолловери вирішили прокоментувати її пост. Ось що вони пишуть:

"Далі будуть вікенди втрьох з дитиною".

"А далі буде ще краще, але без спокою 😂".

На що Репяхова негайно відреагувала фразою, що їй страшно.

"Ух)) вже страшно))", - відповіла Дружина Віктора Павлика.

Нагадавши, Молода дружина Павлика приховала вагітний живіт мішкуватим одягом: "цікаво, яким буде...".

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