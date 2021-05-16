Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", показала, як проводить вихідний

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала досить популярним блогером після того, як перемогла на шоу "Холостяк". І хоч пара розлучилася, гімнастка не сумує і активно веде Instagram, де зібрала сотні тисяч фанатів.

Цього разу Даша в соціальній мережі опублікувала фото, на якому показала, чим збирається зайнятися. Ульянова була в джинсах, кофті, кросівках і окулярах, а в руках тримала піднос з приготованими раками і лимоном. Як можна зрозуміти, дівчина вирішила побалувати вишуканою стравою.

"Ідеальна неділя виглядає так, всім прекрасного вихідного", - написала Даша Ульянова.

"Смачного, гарного дня", " Клас. Дашенька де ви купували джинси? Дуже Кльові !", "Смачного Дашуля. і гарного закінчення неділі", "це точно, клас".

Повідомлялося, що переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарну віллу з басейном на Сейшелах.

Цього разу гаряча брюнетка поділилася кадрами розкішного дня, проведеного в басейні на віллі. У розпорядженні їх була яхта і приголомшливий готель.

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