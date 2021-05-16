Відома українська телеведуча Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала особисте фото

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія є солісткою співаючого квартету "Жіночого кварталу". Красуня рік тому народила первістка, але практично відразу повернулася на сцену. У новому пості артистка вирішувала показати ніжно фото з малюком, який 28 квітня відсвяткував свій перший день народження.

"Найсолодші обійми", - підписала вона знімок.

Віра Кекелія на фото притискає до себе карапуза. При цьому обличчя малюка вона не показує.

Знімок вразив навіть дружину Євгена Кошового Ксенію, ктороая відреагувала на пост "лайком".

Нагадаємо, співачка і зірка «жіночого кварталу» Віра Кекелія народила первістка своєму чоловікові музиканту Роману Дуді в 2020 році. У пари народився син, хлопчика назвали Іваном. Хлопчик з'явився на світ у приватній київській клініці. Чоловік Віри був присутній на пологах, це було його рішенням.

"На пологах Рома поводився дуже мужньо, і це було величезною підтримкою для мене. Іноді мені навіть здавалося, що на Ромі було більше відповідальності і навантаження, ніж на мені», - зізнавалася Кекелія раніше.

Віра Кекелія і Роман Дуда познайомилися на шоу «Голос країни», вони обидва були в команді Сергія Бабкіна. Але на шоу вони приховували свій роман, А в 2017 році зіграли тихе весілля.

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