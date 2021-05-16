Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і розповіла про книгу
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією із зірок "Жіночого кварталу". Красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися як творчістю, так і кадрами з особистого життя.
Цього разу Лера вирішила показати, як гойдається на гойдалці. Дівчина була в панчохах, сукні та кросівках. Актриса веселилася, супроводивши відео досить серйозним текстом:
"Якщо мотивація ваших вчинків визначається вашим фіктивним" я " (і бажанням його захистити), то ви перебуваєте поза дійсною реальністю. Ви застрягли в уявному світі, ви просто не можете адекватно оцінювати ситуацію і зі стовідсотковою ймовірністю зробите помилку"
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Книга " Червона Таблетка»
Я б не радила вам читати цю книгу, тому що вона мене вводить в депресію. Але не читати її я вже не можу, виписуючи цитати в свої замітки, аналізую своє життя і потопаю в думках.
Так що якщо в садомазо, то пропоную зануритися і вам в цей світ .
Пісня "вії безпеки" - мій офіційний гімн".
Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:
"Ти нереальна і трек", " Автор цієї книги може ж теж помилятися)".
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