Молода коханка екс-дружина Ані Лорак залишилася одна після того, як Мурат Налчаджіоглу повернувся до дружини

По всій видимості, роман 43-річного турецького бізнесмена і 27-річної киянки Лілії підійшов до завершення після чуток про нове возз'єднання Мурата і Кароліни.

Відзначимо, що турок близько року зустрічався з симпатичною візажисткою Лілією, яка всіляко виставляла напоказ свої романтичні стосунки з колишнім чоловіком Ані Лорак. Багато хто навіть говорив про схожість між Лілією і співачкою Ані Лорак.

І ось тепер киянка продовжує виставляти в Instagram фотографії, демонструючи всім, що абсолютно не сумує за турецьким бізнесменом. Там вона показує фігуру в стильних нарядах і купальниках, очевидно натякаючи, що саме втратив Налчаджіоглу.

Більш того, зі сторінки Лілії недавно зникли всі спільні фотографії з Муратом, що підігріло інтерес до її життя.

На новому знімку Лілія прогулялася по вулиці стильно одягненою: на ній був кремовий жакет з величезними гудзиками, біла блузка, заправлена у вузькі джинси з високою талією і ременем від відомого бренду.

Красуня розпустила своє довге густе волосся і сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.

В описі до фото дівчина не поділилася ніякими думками і не розповіла про те, що зараз відбувається в її житті.

Нагадаємо, що коханка екс-чоловіка Ані Лорак у вузьких лосинах попітніла на домашньому килимі:"копія Кароліни".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак нагрянула до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, що світиться від щастя: "серце у неї Золоте".

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